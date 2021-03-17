كافاني على رأس قائمة مانشستر يونايتد لمباراة إيه سي ميلان بالدوري الأوروبي

أعلن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قائمة فريقه لمباراة إيه سي ميلان الإيطالي، غدًا الخميس، على ملعب سان سيرو، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

كانت مباراة الذهاب في إنجلترا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي خيا، هندرسون، لي جرانت.

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، لوك شاو، أليكس تيليس، تاونزيبي، وان بيساكا، براندون ويليامز.

خط الوسط: برونو فرنانديز، فريد، دانيل جيمس، نيمانيا ماتيتش، مكتوميناي، بوجبا، فان دي بيك، جرينوود، أماد ديالو.

خط الهجوم: كافاني، راشفورد.