 رئيس الوزراء الفلسطيني: نريد من إدارة بايدن تنفيذ التعهدات واستئناف المساعدات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الفلسطيني: نريد من إدارة بايدن تنفيذ التعهدات واستئناف المساعدات

رام الله - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 9:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 9:48 ص

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أنه وعددا من المسؤولين الفلسطينيين، بينهم رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أجروا اتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.

وأكد أن هذه الاتصالات "تقوم على شيء واحد: نريد من الإدارة الأمريكية أن تنفذ تعهداتها بإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف المساعدات، بما في ذلك للأونروا ومستشفيات القدس".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عنه القول في مقابلة تليفزيونية: "نريد علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، وليست مبنية على العلاقات مع إسرائيل".

وقال إن القيادة الفلسطينية تتطلع إلى مرسوم أمريكي باعتبار منظمة التحرير شريكا أساسيا في عملية السلام، ما يعني إلغاء جميع القوانين المعادية، بما في ذلك قانون يعتبر منظمة التحرير "تنظيما إرهابيا".

وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية السابقة نهاية عام 2017 ردا على قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 


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