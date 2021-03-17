200 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الشباب والمهاجرين في بنجلاديش

أعلن البنك الدولي، في بيان وزعه عبر البريد الإلكتروني، اليوم الأربعاء، اعتزامه تقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة الشباب من ذوى الدخول المنخفضة في المناطق الحضرية المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك مواطنى بنجلاديش الذين كانوا يعملون في الخارج واضطروا إلى العودة لبلادهم بعد تفشي الجائحة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن برنامج البنك الدولي يستهدف مساعدة حوالي 175 ألف شاب فقير في المناطق الحضرية وأصحاب مشروعات متناهية الصغر إلى جانب حوالي 200 ألف عامل مغترب، كانوا قد اضطروا إلى العودة إلى بنجلاديش منذ يناير من العام الماضي.

يذكر أن البنك الدولي سيقدم هذا القرض من خلال مؤسسة التنمية الدولية التابعة له والتي تقدم قروضا بشروط ميسرة، حيث سيتم سداد القرض على مدى 30 عاما بعد فترة سماح قدرها 5 سنوات.



