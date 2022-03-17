بلينكن: خبراء أمريكيون يوثقون جرائم الحرب تشهدها أوكرانيا حاليا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ خبراء أمريكيين يوثقون حاليًّا جميع ما أسماها "جرائم الحرب" التي تشهدها أوكرانيا.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن بلاده تعمل على زيادة الشحنات الأمنية لصالح أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، مشيرًا إلى مخاطبة أكثر من 12 دولة لتقديم معدات أمنية ودفاعية.



وحثّ بلينكن، كل دول العالم على تقديم المساعدات لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنّ الحرب خلّفت أكثر من ثلاثة لاجئين، ووصف ذلك بأنها أكبر أزمة لاجئين متنامية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.



وأشار إلى أنّ تقديم مساعدات إنسانية منذ فبراير الماضي بقيمة 293 مليون دولار، فضلًا عن أكثر من 13 مليار دولار خصّصها الكونجرس لمساعدات أوكرانيا، بينها أكثر من أربعة مليارات لصالح الأعمال الإنسانية.



ولفت إلى أن الدول المجاورة لأوكرانيا تقدم دعمًا سخيًّا باللاجئين، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة ستؤدي دورها في مساعدة هذه الحكومات والمنظمات على الأرض.