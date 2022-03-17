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روسيا تعلن تجدد القتال شرق أوكرانيا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 9:31 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 9:31 م
تجدد قتال عنيف حول مدينة سيفردونيتسك شرقي أوكرانيا، وفقا لمصادر روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات جمهورية لوهانسك المعلنة ذاتيا حققت نجاحات "ضد القوميين الأوكرانيين" خلال الليل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف، عن شن هجمات ضد القوات الأوكرانية في بلدة روبيجن القريبة. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات.

وقال كوناشينكوف إن الهجوم يتواصل أيضا في منطقة دونيتسك.

وتم هناك الاستيلاء على بلدتي نوفومايورسك وبرشيستفكا. وتم التقدم لمسافة عشرة كيلومترات في يوم واحد.

وأضاف كوناشينكوف أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية بلغت 182 طائرة ومروحية، 177 طائرة مسيرة، 1393 دبابة ومدرعة، 134 راجمة صواريخ، 523 مدفعية ميدان وهاون، و1182 وحدة مركبة عسكرية خاصة".

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