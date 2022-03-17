صحيفة إماراتية: زيارة رئيس وزراء بريطانيا إلى أبوظبي تعكس الثقة التامة بنهج الإمارات

ذكرت صحيفة (الوطن) الإماراتية أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أبوظبي في ظل التطورات الدولية الراهنة تعكس الثقة التامة بنهج الإمارات ومواقفها من معظم القضايا العالمية.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس بعنوان "الإمارات وبريطانيا.. شراكة راسخة لمستقبل مشرق" - إلى أن مباحثات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع جونسون تشكل قمة مهمة ضمن مسيرة دائمة من التنسيق المشترك بين البلدين والعلاقات الاستراتيجية الراسخة منذ عقود، وترتكز على التعاون في مختلف القطاعات لتحقيق مصالح الدولتين وتأكيد الشراكة المستقبلية، وتعكس الحرص على تعزيزها والتعامل مع مختلف التحديات انطلاقا من رؤى ثابتة وواضحة.

وأضافت أن المباحثات تكتسب أهمية مضاعفة كونها تأتي في وقت تبدو فيه الأزمة الأوكرانية الحدث العالمي الأبرز ومصدر القلق الأكبر، لاسيما مع تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية تغليب الجهود والمساعي الدبلوماسية والعمل لإنجاز حلول سياسية للأزمات.. وهو موقف الإمارات الهادف لتجنيب العالم تداعيات مضاعفة على كافة الصعد وخاصة الإنساني.

وأكدت الصحيفة أن دور أبوظبي يتعاظم ضمن أبرز عواصم القرار الفاعلة إقليميا ودوليا وصوابية رؤيتها لمواجهة التحديات والمخاطر الناجمة عن أزمات معقدة تعاني منها عدد من مناطق العالم.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى أن نهج دولة الإمارات يؤكد أهمية بذل الجهود الممكنة لتغليب مساعي الاستقرار العالمي لضمان نهضة وتنمية المجتمعات، وقد شكلت رئاسة الإمارات لمجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري نموذجا معبرا عن حكمة الدول والعمل لخير العالم، واتباع الآلية الأفضل لاحتواء التحديات.