قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه "قد حان الوقت للانتقام، وسيتم هذا الانتقام بأي وسيلة أو طريقة".

وأضاف قاليباف، خلال بيان، أن "يد العصابة الصهيونية الإجرامية والإرهابية الشريرة قد تلطخت مرة أخرى بدماء القادة والمجاهدين في إيران"، بحسب وكالة إرنا للأنباء الإيرانية.

وتابع: "لقد أظهر الكيان الصهيوني المجرم من خلال مهاجمة المراكز السكنية أنه أكبر عدو للإنسانية وأشرس عدو للشعب الإيراني، ولكن ينتظره هو ومؤيدوه رد مؤلم وعقاب شديد من محاربي الاسلامي يجعلهم يندمون على فعلتهم".

وأكد أنه "حان وقت الانتقام، وسيُنتقم بكل الوسائل والطرق"، وأنه "لن يتم تركهم وشأنهم، وستوجه لهم ضربة قاضية. هم من بدؤوا هذا الأمر وإيران وستنهيه إن شاء الله".

وتابع: "الشعب الإيراني النبيل يعرف أبناءه البررة والمخلصين في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين لطالما كانت الشهادة أمنيتهم الدائمة،فهم الرجال المناضلين والمضحين من اجل الشعب والوطن ومستعدون لمواجهة العدو والحاق المرارة به".

واختتم البيان بالقول: "نقسم بدماء إخواننا الشهداء الطاهرة أن ندافع عنكم وعن وطننا الحبيب حتى الرمق الأخير. دماء الشهداء نورنا، وقد تعلمنا منكم درس الصمود والثبات. سنحرم على أعدائكم النوم، وسيركع العدو أمامكم من جديد"