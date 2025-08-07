مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق قسمCAIRO’S XR ضمن فعاليات الدورة 46

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إطلاق قسم جديد مخصص لتكنولوجيا الوسائط الجديدة، يحمل اسم"CAIRO’S XR"، وذلك خلال الدورة السادسة والأربعين، المقرر إقامتها ما بين 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

يهدف "CAIRO’S XR"إلى تقديم طريقة جديدة ومختلفة لسرد القصص السينمائية تتيح تجربة أكثر تفاعلًا ومشاركة للجمهور في المنطقة، ويُعد فرصة للفنانين والمبدعين والمطورين التقنيين لعرض أعمال تستخدم تقنيات حديثة تتخطى طرق العرض التقليدية على الشاشات، حيث يعتمد البرنامج على التكنولوجيا الحديثة التي تخلق تجارب سينمائية يستطيع المشاهد من خلالها أن يشعر ويشارك ويتفاعل مع القصة بأكثر من طريقة.

يشمل القسم تجارب مثل: العوالم الافتراضية الواسعة، الواقع المعزز، قصص تدار بالذكاء الاصطناعي، وأعمال فنية تفاعلية تتيح للجمهور أن يكون جزءًا من القصة بدلًا من أن يكتفي بمشاهدتها فقط.

قال الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "يسعى "CAIRO’S XR" لتقديم تجربة سينمائية مختلفة، حيث تدمج الوسائط الحديثة في سرد القصة السينمائية. فبدلاً من عرض القصص بطريقة تقليدية على شاشة ثابتة، تسمح تكنولوجيا XR بتحويل القصة إلى تجربة حية يمكن للمشاهد أن يدخلها، يتعرف عليها، ويتفاعل معها ويؤثر في مجرى أحداثها. وهو ما يعكس التزام المهرجان بدعم مستقبل السينما."

يعتمد البرنامج على فكرة أن التكنولوجيا ليست هدفًا بحد ذاتها، بل أداة تساعد على جعل القصة أكثر عمقًا وتأثيرًا على المشاعر والفكر والمكان. سواء كان ذلك عن طريق التجول داخل عالم افتراضي يحاكي ذكرى من الماضي، أو التفاعل مع شخصية تُدار بالذكاء الاصطناعي، أو الانغماس في تركيب قصصي يمكن الاستكشاف فيه، فإن الأعمال المختارة تهدف إلى توسيع طريقة عرض السينما.

يعتمد البرنامج على الجمع بين السينما، والتصميم، ومحركات الألعاب، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأماكن الافتراضية والتجارب التفاعلية لتشجيع الفنانين على تخطي طرق العرض القديمة وتقديم أفكار جديدة للسينما مع الحفاظ على قيمها الفنية والإنسانية.

وأكد المهرجان، أن البرنامج فتح باب استقبال أعمال تستخدم تقنيات الواقع الممتد (XR) والتقنيات التفاعلية المرتبطة، مثل، تجارب الواقع الافتراضي (VR)، ومشروعات الواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR)، والتركيبات التفاعلية الغامرة، و السرديات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتجارب الممزوجة بعناصر الألعاب والألعاب التفاعلية، ومن المقرر أن يستمر باب التقديم مفتوحا حتى 30 أغسطس 2025.