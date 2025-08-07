سموتريش ومستعمرون يقتحمون موقع مستوطنة أُخليت منذ 20 عاما قرب مدينة جنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم مستعمرون بمشاركة وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، موقع «ترسلة» قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن 5 حافلات تقل مستعمرين وعدد كبير من آليات الاحتلال برفقة جرافة، اقتحمت الموقع الذي كان يقام بجواره مستعمرة «سانور» التي أخليت عام 2005.

وأشارت المصادر، إلى أن سموتريتش اقتحم الموقع إضافة إلى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان.

ولفتت المصادر إلى أن المستعمرين ظلوا يقتحمون المنطقة رغم إخلائها بين الحين والآخر.

واقتحم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أيضا موقع «ترسلة» في الثلاثين من شهر مايو الماضي.

ويذكر أن «الكابينت» الإسرائيلي صادق في شهر مايو الماضي، على إقامة 22 مستعمرة جديدة بالضفة الغربية، بما فيها إعادة إقامة مستعمرتي حومش وترسلة وسانور بمحافظة جنين.