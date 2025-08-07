التحفظ على أموال البلوجر مداهم لاتهامه بغسل 65 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة، بالتحفط على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظ خادسة للحياء العام.

وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى "مداهم" – مقيم بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية) لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات والدراجات النارية، وتأسيس الشركات.

وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.