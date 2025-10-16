ترامب يحذر حماس: لن يكون أمامنا خيار سوى الذهاب إلى غزة وقتلهم حال استمرار إراقة الدماء في غزة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس من أنه "لن يكون أمامنا خيار سوى الذهاب إلى هناك وقتلهم" إذا استمرت إراقة الدماء الداخلية في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، إنه «سيفكر في السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستئناف القتال في غزة، إذا رفضت حماس الوفاء بالتزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار».

وتأتي تعليقات ترامب، في الوقت الذي تتهم فيه إسرائيل الحركة الفلسطينية بعدم الالتزام بتسليم الرهائن، الأحياء والأموات، كجزء من اتفاق إنهاء القتال.

وبسؤاله عما سيحدث إذا رفضت حماس نزع سلاحها، أضاف ترامب في تصريحات لشبكة «CNN»: «سأفكر في الأمر.. إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني إذا لم تلتزم حماس».

وفي سياق متصل، أشار إلى أنه «ثار» على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن غزة، قائلًا إنه كان عليه «كبح جماح الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو».

وأعاد تصريحاته بشأن قضاء حماس على «العصابات العنيفة» داخل القطاع.

وردًا على سؤال حول احتمال إعدام حماس لفلسطينيين أبرياء، أجاب: «مازلت أبحث في الأمر.. قد تكون عصابات إجرامية أو أكثر».

ووفقًا للشبكة الأمريكية، أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن آفاق السلام على المدى الطويل، خاصة في ضوء الدعم القوي من جانب دول أخرى في المنطقة.

ولفت إلى مشاركة 59 دولة في اتفاق وقف إطلاق النار، وحضورها توقيع خطته للسلام في قمة شرم الشيخ، أمس الأول.

وأضاف: «لم نشهد شيئًا كهذا من قبل، الآن كل شيء على ما يُرام، إنهم يريدون الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع بعد أن اختفت إيران من المشهد».