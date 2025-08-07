 7 أغسطس 2025.. الدولار يقفز 10 قروش خلال منتصف التعاملات ويسجل 48.60 جنيه للبيع - بوابة الشروق
الخميس 7 أغسطس 2025 11:49 ص القاهرة
7 أغسطس 2025.. الدولار يقفز 10 قروش خلال منتصف التعاملات ويسجل 48.60 جنيه للبيع

محمد فوزي
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 11:39 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 11:40 ص

ارتفعت أسعار الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، بنحو 10 قروش، ليسجل في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس.

وصعدت العملة الأمريكية، في تعاملات بنك فيصل، و«إتش إس بي سي»، والأهلي المتحد، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه، وهو أعلى مستوى للتداولات خلال تعاملات اليوم.

وشهد سعر الدولار انخفاضات متتالية منذ بداية شهر يوليو الماضي، حتى وصل إلى أدنى مستوياته منذ 9 أشهر تقريبا، ما دفع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بمطالبة التجار والمصنعين بضرورة خفض أسعار السلع بالسوق المحلية، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.

