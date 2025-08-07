صدور قرار لوزارة البيئة بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة

• د. منال عوض: القرار في إطار حرص الوزارة على إحكام السيطرة وتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرار لوزارة البيئة ونشره بالجريدة الرسمية بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

أوضحت الدكتورة منال عوض، أن القرار تضمن إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير.

وأكدت الوزيرة أن القرار صدر بعد موافقة مجلس الوزراء، وموافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم ادارة المخلفات، واستناداً إلى القوانين المنظمة لهذا الشأن وهى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ووفقاً للالتزام بتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات (الجمع والنقل، والتخزين) عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني للجهاز من هنا.

وتابعت أنه وفقًا لقانون المخلفات سيتم منح الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لشركات جمع الزيوت بشرط أن تتوافر لديهم الأدوات والإمكانيات الخاصة بعمليات الجمع والتخزين، وضرورة تعاملهم مع المصانع الرسمية لاستلام ما يتم تجميعه، للقيام بعمليات إعادة تدوير الزيوت المُجمعة.



كما أكدت ضرورة تشديد الرقابة على إدارة عملية الزيوت المستعملة للتأكد من قيامهم بتوجيه ما تم تجميعه إلى المصانع الرسمية المرخصة، مشيرة إلى ضروره قيام المصانع الرسمية المستقبلة للزيوت المستعملة لتدويرها بإنشاء سجل تتبع يحتوى على الكميات الواردة ليها لضمان إحكام عملية الرقابة.

وأهابت وزارة البيئة، بالمواطنين التخلص الآمن من الزيوت المستعملة، من خلال الشركات المرخصة والعاملة في مجال جمع ونقل الزيوت المستعملة، للتأكد من وصول الزيوت إلى المصانع الرسمية المرخصة.