القناة الـ12 الإسرائيلية: إسرائيل أفشلت اتفاق الأسرى في اللحظات الأخيرة

كشفت القناة الـ"12" الإسرائيية، نقلا عن مصادر ممثلي الدول الوسيطة في مفاوضات صفقة التبادل، انتقادات لإسرائيل، قولها بأن إسرائيل أفشلت اتفاق الأسرى في اللحظات الأخيرة، واتهموها بإفشال الاتفاق في مرحلة كانت فيها الاتفاقية على وشك التوقيع.

وكشف مسئولون في الدول الوسيطة في الأيام الأخيرة عن صورة مختلفة عما عرضته إسرائيل، وفقًا لمعلومات حصلت عليها القناة 12 الإسرائيلية.

وفي محادثات أجروها مع كبار المسئولين الإسرائيليين، قال هؤلاء الممثلون إن الاتفاق بين إسرائيل وحماس كان على وشك التوقيع، أقرب بكثير مما توحي به التصريحات الرسمية الصادرة عن تل أبيب.

وكشفوا أنه، خلافًا للادعاءات المتداولة في إسرائيل، لم تضع حماس مطالب مستحيلة. وبينما يُقرّون بأن حماس أثارت صعوبات خلال المحادثات، يُؤكّدون أن الخلافات لم تكن كافية لتبرير انهيار المفاوضات، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وتتفق مصادر إسرائيلية مختصة مع هذا التقييم، وتتفق على أنه على الرغم من أن الحركة لم تُسهّل العملية، إلا أنه لم تكن هناك نقطة تحول حقيقية تستدعي الاستمرار.

وفي رسائل تُنقل الآن إلى المسئولين الإسرائيليين، يقول ممثلو الوسطاء: "لم تكن هناك ثغرات لا يمكن سدها، وكان من الممكن حل الخلافات- سواءً فيما يتعلق بخرائط الانسحاب أو بالمسألة الإنسانية".

وأضافوا: "لقد فوجئنا بغياب إسرائيل عن المفاوضات وعدم عودتها. كان هناك زخم إيجابي للغاية انتهى يوم الجمعة قبل اثني عشر يومًا، حيث كنا نسعى لإعادة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات دون جدوى".

ويوضح ممثلو الوسطاء: "لم تنهار المفاوضات بسبب ثغرات جوهرية، بل بسبب قرار إسرائيلي بوقفها. ويزعمون أنه من الممكن استئناف المفاوضات واستئناف التقدم، لكن حتى الآن، لا يوجد رد من تل أبيب.

وترفض إسرائيل هذا بشدة، وتزعم أن حماس هي من عززت مواقفها، ويعود ذلك جزئيًا إلى حملة الجوع والضغط الدولي المتزايد على إسرائيل.

ويُصرّ ممثلو الوسطاء على روايتهم: "كان من الممكن التوصل إلى اتفاق، ولم يفت الأوان بعد - لو استُؤنف الحوار".