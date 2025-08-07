جهود تركية لإنقاذ طفل سقط داخل بئر عمقها 60 مترا بريف الرقة الشمالي في سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• إدارة الكوارث والطوارئ التركية تنفذ أعمال حفر بريف الرقة الشمالي بطلب من السلطات السورية

تعمل إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الخميس، على إنقاذ طفل سقط في بئر عمقها نحو 60 مترا، بريف الرقة الشمالي في الجارة سوريا.

وأفاد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، عبر منصة "إكس" الخميس، بـ"ورود مناشدات من الأهالي في قرية كورمازة بريف الرقة الشمالي لإنقاذ طفل (سوري) سقط في بئر يبلغ عمقها نحو 60 مترا".

وأضاف الصالح: "ونظرا لبعد المسافة وعدم وجود فرق استجابة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في المنطقة، تم التواصل العاجل والتنسيق مع ولاية أورفا التركية".

وتابع: "استجابت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بشكل مباشر وانتقلت فرقها إلى الموقع وبدأت فورا بعمليات الحفر الجانبي لإنقاذ الطفل".

وتقدم الوزير السوري بـ"بالغ الشكر والامتنان لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا على سرعة التدخل واستجابتها الإنسانية".

وشدد قائلا: "أؤكد إدراكي العميق لاحتياج محافظتي الرقة والحسكة إلى وجود فرق الدفاع المدني"، وأردف: "وأطمئن أهلنا أننا نعمل على تجهيز مراكز ثابتة ستكون قريبا في خدمتهم".

وفي المجالات كافة تدعم تركيا جهود الإدارة السورية الجديدة لإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وبسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد في 8 ديسمبر 2024، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة حكمت فيها أسرة الأسد.