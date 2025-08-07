«جسم وأسنان وشعر مستعار» و«كارمن» يفوزان بأفضل عرضين في الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح

أُسدل الستار على فعاليات الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، بحفل الختام وتوزيع الجوائز، والذي أُقيم مساء أمس الأربعاء، على المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة، بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان المخرج الدكتور عادل عبده، وعدد من الفنانين والمسرحيين والصحفيين والإعلاميين.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للعروض المسرحية "مسابقة سميحة أيوب"، والمشكلة من الفنان رياض الخولي رئيسًا، وعضوية كل من الدكتور عاطف عوض، والموسيقار وليد الشهاوي، والفنان ياسر صادق، والدكتور حاتم حافظ، والدكتور محمود سامي، والفنانة منال سلامة، بأن عرض "جسم وأسنان وشعر مستعار" فاز بجائزة أفضل عرض متكامل، بينما فاز عرض "كارمن" بجائزة أفضل عرض (مركز ثانٍ).

وجاءت باقي الجوائز على النحو التالي:

أفضل مخرج مسرحي: مازن الغرباوي عن "جسم وأسنان وشعر مستعار".

أفضل ممثل: محمد ناصر عن "العشاء الأخير".

أفضل ممثلة: ريم أحمد عن "كارمن".

أفضل مخرج صاعد: محمد أيمن عن "الأولاد الطيبون يستحقون العطف".

أفضل ممثل صاعد (مناصفة): أمير عبد الواحد عن "الإخوة كرامازوف"، وسعيد سلمان عن "الوحش".

أفضل ممثلة صاعدة (مناصفة): نيلي الشرقاوي عن "الإخوة كرامازوف"، ونغم صالح عن "جسم وأسنان وشعر مستعار".

أفضل ممثل دور ثانٍ (رجال) - مناصفة: عبد الرحمن مصطفى عن "الأولاد الطيبون يستحقون العطف"، ومحمد الشائب عن "جرارين السواقي".

أفضل ممثلة دور ثانٍ (نساء): آلاء علي عن "الإخوة كرامازوف".

أفضل مؤلف: محمود جمال حديني عن "يمين في أول شمال".

أفضل مؤلف صاعد: محمد عادل عن "أول من رأى الشمس"، والذي حصل أيضًا على جائزة أفضل دراماتورج عن "جرارين السواقي".

أفضل أشعار: أحمد زيدان عن "ثرثرة".

أفضل تأليف موسيقي (مناصفة): زياد هجرس عن "ثرثرة"، ومحمود عز ومحمود شعراوي عن "جسم وأسنان وشعر مستعار".

أفضل أداء حركي: سالي أحمد عن "كارمن".

أفضل تصميم إضاءة: محمود الحسيني عن "محاكمة آرثر ميلر".

جائزة الأزياء: رحمة عمر عن "مارلين".

أفضل ديكور (مناصفة): محمد طلعت عن "مرسل إلي"، وأحمد شربي عن "كارمن".

جائزة أفضل دعاية مسرحية: يوسف صقر عن "استدعاء ولي أمر".

جوائز لجنة التحكيم الخاصة:

أفضل مكياج: نادين أشرف عن "الوحش".

أفضل عمل جماعي: "حواديت" للمخرج خالد جلال.

أفضل توزيع أوركسترالي: وجدي الفوي عن "البروكة".

جائزة البحث العلمي: ياسمين الصادق.

جائزة المقال النقدي (مناصفة): محمد علام ومحمود الحلواني.

جائزة التأليف للنص المسرحي:

المركز الأول: حسام موسى عن نص "أسري الانتقام".

المركز الثاني: د. طارق عمار عن نص "الملاح".

المركز الثالث: حسام العجوز عن نص "المحلج".

قدمت حفل الختام الإعلامية ريهام إبراهيم، والذي بدأ بأغنية "مسرحنا حياة" غناء الفنانة صفاء أبو السعود بطريقة الفيديو كليب على شاشة العرض، ويصاحبها استعراض من تصميم مناضل عنتر.

وتمثل الأغنية تحية للمسرح المصري واحتفاءً بعراقته وأثره في تشكيل الوعي، وهي من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومكساج وماستر محمد جودة.

وتضمن حفل الختام كلمات لمدير المهرجان ورئيسه، واللذين حرصا على تبليغ تحيات وتقدير وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي لم يتمكن من حضور حفل الختام لظروف طارئة خاصة به. وقال محمد رياض خلال كلمته: "إن القيمة الحقيقية للتكريم لا تكمن في الجانب المادي فقط، بل إن التكريم نفسه قيمة عظيمة يعيش بها الفنان، وتظل خالدة عبر الزمن، وإن الإبداع هو ما يُخلّد الفنان، ويجعل بصمته حاضرة في وجدان جمهوره".

ودعا الفنان محمد رياض الجمهور لأن يدعو للفنان محمد صبحي بالشفاء العاجل، وأن يعود إلينا بكامل صحته وعافيته.

وخلال حفل الختام، تم تكريم لجان التحكيم، وهي:

لجنة تحكيم العروض المسرحية: يرأسها الفنان رياض الخولي، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

لجنة تحكيم المقال النقدي: برئاسة الدكتور أسامة أبو طالب، وعضوية كل من الدكتورة إيمان عز الدين، والدكتور عصام عبد العزيز، ويتولى خالد الطويلة مهمة مقرر اللجنة.

لجنة تحكيم التأليف للنص المسرحي: تتكون من الدكتور أحمد مجاهد رئيسًا، وعضوية الكاتب المسرحي أيمن فتيحة، والمخرج المسرحي أحمد طه، ويتولى خالد الطويلة ورشا زيدان مهمة المقررين.