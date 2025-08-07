ترامب يتجاهل سؤالا عن خطة نتنياهو احتلال كامل غزة

• الرئيس الأمريكي تهرب من الإجابة عن سؤال وُجّه إليه بشأن التناقض بين رغبته في إنهاء الحروب بالشرق الأوسط وخطة نتنياهو لاحتلال غزة بأكملها

امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإجابة على سؤالٍ حول رأيه في خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة الفلسطيني بالكامل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، تطرق فيه إلى مستجدات الأوضاع في غزة.

وعندما سُئل عن رأيه في التناقض بين رغبته في إنهاء الحروب بالشرق الأوسط وخطة نتنياهو لاحتلال غزة بأكملها، تجاهل ترامب ملف القطاع وتحدث عن إيران وملفها النووي.

وقال في هذا الصدد: "بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، أوقفنا الحروب في الشرق الأوسط. هم يُقرّون بذلك. إذا بدأوا مجدداً، فسنعود. لكننا أوقفنا حروباً كثيرة في الشرق الأوسط".

والثلاثاء الفائت، اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث، عن مصدر مطلع لم تسمه.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفًا إياها بـ"الفخ الاستراتيجي".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، وشددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفا و158 شهيدا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.