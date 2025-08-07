متحدث الحكومة الأردنية: هناك هجوم خبيث على جهودنا في غزة

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم الخميس، إن هناك هجومًا وتشويشًا «خبيثًا وغير موضوعي» على الجهود الأردنية في قطاع غزة.

وأشار المومني، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية» إلى أن القيود والإجراءات الإسرائيلية عديدة على الشاحنات الأردنية المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، منوهًا أن استخدام البعد الإنساني في غزة كوسيلة للضغط هو «جريمة حرب».

وذكر أن «عمليات التفتيش الإسرائيلية تؤخر وصول شاحنات المساعدات إلى غزة»، نافيًا وجود جدية إسرائيلية للسماح بمرور قوافل الإغاثة إلى القطاع.

ودعا وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إلى فصل البعد الإنساني والإغاثي عن أي حسابات سياسية أو عسكرية في غزة.

وأشار إلى أن الجهود العربية تلقى صدى إيجابيا في المجتمع الدولي، مطالبا الأخير بتحمل مسئولياته القانونية والإنسانية والضغط على إسرائيل.

وتزداد حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، وتتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61,158 شهيدا و151,442 مصابا، بينهم 1,655، والإصابات إلى 11,800 من منتظري المساعدات، و193 شهيدا، من بينهم 96 طفلا نتيجة المجاعة وسوء التغذية.