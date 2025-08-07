حزب اليسار في ألمانيا يدعو لاستقبال أطفال معوزين للرعاية من فلسطين وإسرائيل

اقترح حزب "اليسار" في ألمانيا تنظيم عملية مشتركة بين الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات لاستقبال أطفال معوزين للرعاية من إسرائيل وغزة والضفة الغربية.

ومن أجل ذلك طالبت زعيمة الحزب، إينيس شفيرتنر، وزعيمة الكتلة البرلمانية للحزب، شارلوته نويهويزر، بتفعيل آلية "كليبلات" (نبات النفل) التي استُخدمت أيضا لإنقاذ مصابين بجروح خطيرة من أوكرانيا.

و"كليبلات" هي آلية توزيع وتنسيق طُوّرَت لمرضى العناية المركزة خلال جائحة كورونا. وتتألف من خمس مناطق في ألمانيا ومركز مشترك لإدارة الوضع بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

وقالت شفيرتنر: "يحتاج الأطفال المصابون بجروح خطيرة، والمرضى في حالة حرجة، والمصابون بصدمات نفسية من فلسطين وإسرائيل إلى مساعداتنا الإنسانية العاجلة لإجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة، وعلاجات السرطان وغسيل الكلى، وإعادة التأهيل... ترغب الجمعيات البلدية، وفرق المستشفيات، ومراكز إعادة التأهيل في ألمانيا في تقديم المساعدة، لكن الحكومة الاتحادية تمنعها".

وكانت عدة مدن في ألمانيا أعلنت استعدادها لاستقبال أطفال من المنطقة، إلا أن وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الخارجية أعلنتا أنهما لا تزالان تدرسان المساعدة الممكنة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية أمس الأربعاء إن المعايير تشمل الوضع الأمني وإمكانية مغادرة المنطقة.

وأضاف المتحدث: "تُجرى حاليا مراجعة خطط محددة مع الشركاء المسؤولين. ينصب تركيزنا الأساسي على توسيع نطاق المساعدة الطبية في المنطقة والجوار".

ومن جانبها، علّقت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، زيراب جولر، في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية على المقترحات قائلةً: "هذه الفكرة جيدة لحملة انتخابية أو لزيادة الشعبية، لكنها لا تفيد الأفراد أنفسهم".

في المقابل، انتقدت شفيرتنر هذا التعليق، واصفة إياه بالرث، وقالت: "لا يُعقل أن تقف ألمانيا وهي تشاهد الناس يموتون، وهي من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي تفعل ذلك الآن".