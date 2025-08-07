سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين دعت للاحتجاج أمام مقر اجتماع الكابينت بالقدس

• الكابينت يناقش خطة حكومة نتنياهو لإعادة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان

• عيناف تسينجاوكر والدة أسير: نتنياهو وعدني بإبرام اتفاق يعيد الجميع لكنه أفشل الصفقة

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى التظاهر مساء الخميس، أمام مقر انعقاد اجتماع حكومي، رفضا لاعتزام تل أبيب إعادة احتلال قطاع غزة، الأمر الذي يهدد حياة ذويهم المحتجزين لدى حركة حماس.

ويجتمع المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينت" لمناقشة خطة لحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال غزة، يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، باعتبارها "فخا استراتيجيا".

وقالت هيئة عائلات الأسرى، في بيان عبر منصة إكس: "دعوة طارئة للتواجد أمام اجتماع الكابينت في القدس مساء اليوم".

وتوجهت الهيئة إلى الإسرائيليين بالقول: "المختطفون (الأسرى) بحاجة إليكم، العائلات بحاجة إليكم، الدولة بحاجة إليكم".

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت 61 ألفا و158 شهيدا فلسطينيا و151 ألفا و442 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنتقدة حكومة نتنياهو، قالت عيناف تسينجاوكر، والدة الأسير ماتان: "أتيحت الفرصة في الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى اتفاق" بين إسرائيل وحركة "حماس" لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وأضافت تسينجاوكر، عبر إكس: "نتنياهو وعدني بأنه سيبرم اتفاقا يعيد الجميع، لكنه استغل ألمي وألم العائلات وألم الشعب الجريح وأفشل الصفقة".

وشددت على أن "مَن يتحدث عن اتفاق شامل لا يذهب لاحتلال القطاع ويعرّض المختطفين والجنود للخطر.. نتنياهو كذب عليّ وكذب علينا جميعا".

واعتبرت أنها "ليلة مصيرية في حياة بلادنا.. تعالوا جميعا وانضموا إلينا أمام جلسة الكابينت في القدس مساء اليوم لنوقف هذا الأمر (احتلال غزة) معا".

ووفق وسائل إعلام عبرية، تتصاعد خلافات في إسرائيل إذ قرر نتنياهو إعادة "احتلال قطاع غزة بالكامل"، بما في ذلك المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها، وفق مكتب رئيس الوزراء.

بينما يطرح رئيس الأركان "خطة تطويق" تشمل محاور عدة بغزة، على أمل إجبار حماس عبر الضغط العسكري على إطلاق سراح الأسرى.

والأربعاء، وصف زامير خطة نتنياهو بـ"الفخ الاستراتيجي"، محذرا من أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى والجنود للخطر.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين 1967 و2005، ويعيش فيه حاليا نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره تل أبيب منذ 18 عاما.

وفي 24 يوليو الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ويُحمّل 52% من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، ودوليا تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.