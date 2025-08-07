صحة غزة تعلن تسجيل 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 حالات وفاة جديدة؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وأعلنت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وتزداد حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، وتتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق، استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات، اليوم الخميس، شمال مدينة رفح ووسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال قرب مراكز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف، أن 4 مواطنين آخرين استشهدوا عقب استهدافهم من قبل جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61,158 شهيدا و151,442 مصابا، بينهم 1,655، والإصابات إلى 11,800 من منتظري المساعدات، و193 شهيدا، من بينهم 96 طفلا نتيجة المجاعة وسوء التغذية.