تمكن أهالي قرية أبوان، التابعة لمركز ومدينة مطاي، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل نشب في شباك خشبي داخل كنيسة، نتيجة ماس كهربائي.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من الرائد حازم الحيني، رئيس مباحث مركز مطاي، يفيد بنشوب حريق في شباك خشبي داخل الكنيسة بقرية أبوان، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي الغرف.

وحرر محضر بالواقعة في مركز الشرطة، بحضور هويدا الشافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز مطاي، وطه راضي، مدير العمليات والطوارئ.

وأكد مصدر كنسي أن العناية الإلهية أنقذت أقباط قرية أبوان من تداعيات الحريق، بعدما اتحد الأهالي مسلمون ومسيحيون، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة عليها.

وكان حريق محدود قد اندلع بكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بالقرية، بسبب ماس كهربائي في مروحة، امتد إلى إحدى النوافذ ودكة خشبية، فسارع جيران الكنيسة من المسلمين والمسيحيين لإطفاء الحريق.

ووجّه أقباط القرية الشكر لرجال الشرطة والأمن الوطني والبحث الجنائي، وقوات الحماية المدنية، إلى جانب الوحدة المحلية لمركز مطاي ورئاسة القرية، تقديرًا لسرعة الاستجابة.