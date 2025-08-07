قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة الدكتور بسام زقوت، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كئيب، مشيرًا إلى أن المأساة الإنسانية اشتدت في القطاع عقب الأنباء الإسرائيلية المروجة لعملية احتلال مدينة غزة.

ونوه خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس، أن غزة عمليًا مدمرة بالكامل، كما تقع أغلب مساحتها تحت السيطرة الإسرائيلية، لافتًا إلى النقص الكبير في المواد الغذائية، وشح الموارد المائية.

وأضاف: «الناس تفترش الشوارع لعدم وجود مكان يذهبون إليه، والعدوان مستمر؛ القصف لا يتوقف يوميًا، وهناك شهداء يسقطون، وحتى الجوع الذي أصبح إذلالًا لكرامة الإنسان هو مغمس بالدم اليوم».

وأشار إلى أن الشخص مضطر للمخاطرة بحياته أو حياة أبنائه من أجل الحصول على مساعدات غذائية، محذرًا من أن «الوضع مأساوي في القطاع».

وذكر أن غزة تعاني من نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة، مضيفًا: «الكوادر الصحية متعبة، ولا توجد حتى الآن أي محاولات لإعادة إنعاش القطاع الصحي الذي يعاني بصورة كبيرة».

ولفت إلى أن المستشفيات تستقبل يوميًا آلاف المرضى، كما أنها ممتلئة بنسبة إشغال 200% و250%، منوهًا أن نصف المرضى والجرحى يتلقون العلاج على الأرض دون أي مقومات.

وحذر من أن «الوضع في قطاع غزة أوشك على الانهيار التام، لعدم وجود أي حكومة تستطيع أن تضبط الوضع وتمنع انتشار الفوضى».