أعادت قناة الجزيرة، بث التغطية الخبرية الأخيرة للمراسل محمد قريقع، والتي قدمها قبل استشهاده بحوالي 60 دقيقة.

وأفاد "قريقع" في رسالته الأخيرة، أن القطاع يشهد مجاعة غير مسبوقة، مؤكدا أن تعداد الشهداء ضحايا التجويع في ازدياد يوميا؛ خاصة كبار السن والأطفال.

وذكر أن طائرات الاحتلال قصفت مواقع مختلفة من حيي الزيتون والشجاعية، مستكملا: "عبر الجو يتم إطلاق صواريخ على بعض المناطق الشرقية الخالية من السكان".

وأوضح أن الساحة الميدانية شهدت استشهاد 5 أشخاص، لقوا حتفهم إثار غارة من غارات الاحتلال منذ قليل.

ورصد قريقع في رسالته، تجدد صوت دوي الانفجار في مناطق مختلفة؛ فضلا عن توغل طيران الاحتلال؛ ما ينذر بليلية عصيبة على المدنيين.

وآخر كلمات الراحل أمام عدسة الكاميرا كانت: "الوضع ميدانيا وإنسانيا في أسوأ مراحله".

أدان مكتب الاعلام الحكومي في غزة بأشد العبارات الجريمة الوحشية البشعة والمروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" باغتيال خمسة من الصحفيين عقب قصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وكشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن أسماء الصحفيين الذين اغتالتهم يد الغدر "الإسرائيلية" وهم الصحفي الشهيد أنس الشريف، الصحفي الشهيد محمد قريقع، الصحفي الشهيد إبراهيم ظاهر، مصور صحفي الصحفي الشهيد مؤمن عليوة، مصور صحفي، الصحفي الشهيد محمد نوفل، مساعد مصور صحفي.

وقد تمت عملية الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وقد أسفرت هذه الجريمة النكراء أيضاً عن إصابة عدد من الزملاء الصحفيين الآخرين.