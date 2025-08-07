العراق يوقع عقدا لاستكشاف النفط والغاز في رقعة حدودية مع السعودية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، حرص الوزارة على تعظيم الاحتياطات النفطية والغازية في البلاد لتنمية الاقتصاد الوطني، ولتعزيز مكانة العراق الدولية في الأسواق العالمية.

وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال رعاية الوزير عبد الغني وحضوره مراسم توقيع عقد للمسح الزلزالي ثنائي الأبعاد للرقعة الاستكشافية "القرنين" بين شركة الاستكشافات النفطية وشركة "القرنين بتروليوم" احدى تشكيلات شركة زنهوا الصينية .

وقال الوزير عبدالغني، إن الرقعة الاستكشافية من الرقع الحدودية الواعدة بالنفط والغاز، وفازت بتطويرها شركة زنهوا الصينية ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية، مشيرا إلى أن الشركة الصينية ستقوم بحفر 4 آبار استكشافية.

وأشار إلى أن الرقعة الاستكشافية تندرج ضمن أعمال شركة نفط الوسط لذلك نهيب بها أن تتابع تنفيذ هذه العقود لتعظيم موارد الدولة .

وقال وكيل الوزارة لشئون الاستخراج باسم محمد خضير، إن توقيع العقد له أهمية حيث يؤكد سياسة الوزارة واستراتيجياتها في دعم شركات الجهد الوطني وشركة الاستكشافات النفطية من الشركات الوطنية وهي احدى الدعامات الأساسية في تنفيذ المسوحات ثنائية وثلاثية الأبعاد وإعداد الدراسات الحقلية للرقع الاستكشافية، مشيرا إلى أن شركة الاستكشافات نفذت العديد من المشاريع المماثلة بكفاءة عالية.

وبدوره، قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية أسامة رؤوف، إن العقد يتضمن إجراء مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد بمساحة 2850 كم طول، مشيرا إلى أن رقعة القرنين تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة النجف الأشرف، وهي من الرقع الحدودية مع الجارة المملكة العربية السعودية، والمدة الزمنية لتنفيذ المسوحات 223 يوما، والواعدية للرقعة هي نفطية وغازية.