 الجامعة العربية: الهجوم الإسرائيلي على إيران يُنذر بانفجار إقليمي واسع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجامعة العربية: الهجوم الإسرائيلي على إيران يُنذر بانفجار إقليمي واسع

ليلى محمد
نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 1:32 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 1:32 م

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الاسرائيلية على الأراضي الإيرانية وتؤكد أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ودعت الأمانة العامة في بيان إلى تدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد باشعال المنطقة، مشددة على ضرورة إحتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، صباح اليوم عن اغتيال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الحرس الثوري، غلام علي رشيد، و6 علماء نووين في الهجوم الإسرائيلي كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية باغتيال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني.

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