الدوما الروسي: العالم على وشك الكساد الكبير بسبب سياسة بايدن

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن العالم على وشك الكساد الكبير بسبب سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن .



وأضاف فولودين -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- أن أخطاء واشنطن الاقتصادية تدفع العالم صوب أزمة مالية، وللحماية منها على الدول التخلي عن الاعتماد على الدولار في اقتصادها، مشيرا إلى أن أزمة النظام الأمريكي الحالي ستؤثر في المقام الأول على تلك الدول التي تعتمد عليه.



من جهة أخرى، أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن، أن الصحفيين المقربين من الإدارة الأمريكية يشاركون في حملة إعلامية لصرف الانتباه عن نتائج تحقيق الصحفي سيمور هيرش، في انفجار خطوط "السيل الشمالي.



وشددت السفارة الروسية على أن التدفق المنسق والمستمر للمعلومات المضللة حول الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي، هدفه منع ظهور تفاصيل مهمة جديدة ومن بينها اكتشاف جهاز مجهول على بعد 30 كيلومترا من موقع الهجوم، يشبه جهاز تفجير هوائي .



ودعت السفارة، الصحفيين الأمريكيين إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لدعوة روسيا لبدء تحقيق دولي شفاف لتحديد من يقف وراء الهجوم.



كان الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، قد اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة، بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي"، ونشر مقالا حول تحقيقه في انفجارات في أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.