 واشنطن تُسقط 28 ألف وجبة و34 ألف زجاجة مياه على غزة - بوابة الشروق
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واشنطن تُسقط 28 ألف وجبة و34 ألف زجاجة مياه على غزة

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 8:46 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 8:46 م
نفذت القيادة المركزية الأمريكية عملية إنزال جوي جديدة للمساعدات الإنسانية على غزة، اليوم الأحد، "لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الجاري".

وهذه هي عملية الإنزال الجوي الـ12 التي تجريها الولايات المتحدة على غزة خلال الأسابيع الماضية، وفقا لشبكة (سي إن إن).

ووفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أسقطت المهمة "أكثر من 28 ألف وجبة و34 ألفا و500 زجاجة مياه سعة 5 لترات" في شمال غزة، والتي وصفتها بأنها "منطقة ذات حاجة ماسة".

وانضمت الولايات المتحدة إلى عدة دول أخرى في إسقاط المساعدات جوا إلى غزة، التي تعاني من أزمة إنسانية.

ومع انخفاض عدد المساعدات التى يتم إرسالها برا بصورة لا تكفى الأعداد اللازمة لدرء المجاعة في القطاع، من المأمول أن توفر عمليات الإنزال الجوي هذه شريان حياة للسكان في غزة.

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