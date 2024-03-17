انفصاليو مولدوفا يعلنون عن تعرض قاعدة عسكرية لهجوم بطائرات مسيرة

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قال الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، إنه قد تم تدمير طائرة هليكوبتر في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية في المنطقة الانفصالية بالقرب من أوكرانيا.

وقالت قوات الأمن في ترانسنيستريا لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد إن "النيران اشتعلت في طائرة هليكوبتر قديمة كانت رابضة على المدرج وفي حالة غير صالحة للتشغيل".

ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات. وكانت قناة محلية، يسيطر عليها الانفصاليون، قد عرضت في وقت سابق صورا للانفجار على شاشة التلفزيون.

وقال مسئولون في تيراسبول إنه يجرى التحقيق في الحادث.

يُذكر أن منطقة ترانسنيستريا قد انفصلت عن مولدوفا في التسعينيات.

وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أعرب سياسيو مولدوفا مرارا عن قلقهم الكبير بشأن مخططات موسكو في المنطقة.

وتتمركز فرقة صغيرة من الجنود الروس في ترانسنيستريا، ويحمل العديد من سكان المنطقة الآن جوازات سفر روسية.

وفي نهاية فبراير، طلب حكام المنطقة الموالون لروسيا من روسيا الحماية "في مواجهة الضغوط المتزايدة من جانب مولدوفا".