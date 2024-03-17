الانتخابات الرئاسية الروسية تدخل يومها الثالث والأخير

تدخل الانتخابات الرئاسية في روسيا اليوم الأحد يومها الثالث والأخير.

ويهيمن بوتين (71 عاما) على السياسة الروسية منذ نحو ربع قرن. ويهدف التصويت إلى ضمان حصوله على فترة ولاية أخرى مدتها ست سنوات حتى عام 2030.

ووفقا لخبراء مستقلين في قانون الانتخابات في روسيا وفي خارجها، فإن شروط التصويت ليست حرة ولا نزيهة: فقد تم استبعاد المعارضة، ويعتبر المرشحون الثلاثة المصرح لهم بالمعارضة موالين للكرملين.

وتشير تقارير عديدة إلى ممارسة ضغوط على المواطنين الروس للمشاركة في الانتخابات.

وحتى وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت، أفادت إدارة الانتخابات المركزية أن أكثر من نصف الناخبين المؤهلين البالغ عددهم حوالي 114 مليون صوتوا في مراكز الاقتراع أو عبر الإنترنت.

ودعت قوى معارضة مختلفة المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في وقت الظهيرة بالضبط حسب توقيت منطقتهم يوم الأحد. ولابد أن تعطي الطوابير التي تتشكل أمام مراكز الاقتراع انطباعا بأن العديد من الناس لا يتفقون مع بوتين وسياساته.

وتجرى الانتخابات عبر 11 منطقة زمنية في أكبر دولة في العالم.

وتم فتح أول مراكز الاقتراع في مناطق تشوكوتكا وشبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق البلاد في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش يوم السبت؛ ومن المقرر أن تغلق مراكز الإقتراع في منطقة كالينينجراد على بحر البلطيق مساء الأحد الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وبعد ذلك سيجري نشر نتائج التصويت والفرز الأولي.

ومن المتوقع أن يجري الانتهاء من الفرز النهائي بحلول صباح يوم الاثنين.