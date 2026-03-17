زيلينسكي يبحث الحرب الروسية الأوكرانية مع رئيس الوزراء البريطاني وأمين عام الناتو في لندن

أعلنت الحكومة البريطانية أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من المقرر أن يصل إلى لندن، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى إبقاء الاهتمام الدولي منصبا على الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما تشغل الحرب المتصاعدة في إيران قادة العالم.

وقال مكتب ستارمر إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، سوف يشارك في الاجتماع الذي سوف يعقد بمقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داونينج ستريت، لمناقشة جهود السلام في أوكرانيا و"ضرورة مواصلة الضغط على روسيا من خلال العقوبات".

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من تعليق الولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات على النفط الروسي، في محاولة لتخفيف الضغط على الإمدادات العالمية الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي اندلعت إثر الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران بدءا من 28 فبراير الماضي.

وأضاف مكتب ستارمر أن المملكة المتحدة وأوكرانيا ستوقعان اتفاقية تجمع بين "خبرة أوكرانيا وقاعدة المملكة المتحدة الصناعية لتصنيع وتوريد الطائرات المسيرة والقدرات الابتكارية".

وقال ستارمر في بيان: "الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والابتكار السريع في ساحة المعركة أصبحت عناصر أساسية للأمن القومي والاقتصادي، وازداد هذا الأمر أهميةً بسبب الصراع في الشرق الأوسط".

وأضاف ستارمر: "من خلال تعميق شراكاتنا الدفاعية، نعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الروسية الوحشية والمستمرة، مع ضمان استعداد المملكة المتحدة وحلفائها بشكل أفضل لمواجهة تهديدات المستقبل".