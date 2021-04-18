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مفوضية الانتخابات الليبية تحتاج 50 مليون دينار لإتمام الاستحقاق

أ ش أ
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 11:34 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 11:34 م

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح إن المفوضية تحتاج دعما مالية بقيمة 50 مليون دينار إضافية لإتمام الاستحقاق لتغطية الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

وأضاف السائح، في تصريح نقلته بوابة (أفريقيا) الأخبارية اليوم السبت، أن المفوضية طلبت في السابق 50 مليونا فقط، لأنها كانت تتوقع إجراء انتخابات برلمانية فحسب، لكن المبلغ لا يكفي لإجراء الانتخابات الرئاسية التي قال إنها تستغرق وقتا وجولات أكثر، كما أن موظفي المفوضية وعددهم 35 ألفا بحاجة إلى "مصاريف" أيضا.

وأضاف أن المفوضية لديها ما يكفي من الميزانية لتغطية مصاريف التجهيز، لكن سيكون هناك نقص في مصاريف التنفيذ، مشيرا إلى أنه خاطب رسميا حكومة الوحدة الوطنية أوضح لها احتياجاتها لهذا المبلغ الإضافي.

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