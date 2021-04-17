حزب مجتمع الشعب اليساري يشكل حكومة جديدة بعد الانتخابات بجزيرة جرينلاند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شكلت جرينلاند حكومة جديدة عقب انتخابات جرت في وقت سابق هذا الشهر في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتصدر حزب المعارضة الرئيسي، إنويت أتاكاتيجيت "آي أيه" أو حزب " مجتمع الشعب "اليساري، نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت قبل أسبوع ونصف الأسبوع.

ودخل الحزب في ائتلاف مع شريكه الأصغر "ناليراك".

وذكرت قناة "كيه إن آر" أن موته بي إيجيده، رئيس الوزراء المقبل المفترض، وزعيم ناليراك هانز إينوكسين، وقعا على اتفاق الائتلاف المشترك في مراسم رسمية بالعاصمة نوك اليوم الجمعة.

ووفقا لصحيفة "سيرميتسياك" اختار حزب ثالث وهو "أتاسوت" أن يكون حزبا مساندا عن أن يكون شريكا في الائتلاف.

ويتعين أن تتم الموافقة على الحكومة بشكل رسمي من جانب البرلمان الجديد، الذي ينعقد يوم الجمعة المقبل.

ويستحوذ حزبا "آي أيه" و"ناليراك" على 16 من أصل 31 مقعدا في البرلمان.