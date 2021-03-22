السعودية: رئاسة الحرمين تخصص 68 مصلى للنساء داخل المسجد الحرام

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، أنها خصصت (68) مصلى للنساء داخل المسجد الحرام يشرف عليها أكثر من (120) موظفة علي مدار (24) ساعة.

وقالت الوكيل المساعد للتفويج والحشود النسائية، نوف محمد علي قحل -حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية)- إن "وكالة للشؤون النسائية بالرئاسة تشرف على تنظيم المصليات النسائية، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، وتتابع عملية تنظيم الحشود النسائية داخل المسجد الحرام من خلال كادر نسائي مؤهل، ومدرب للتعامل مع القاصدات، لِتمكينهن من أداء عباداتهم بكل سهولة".

وأضافت أنه "يتم التنسيق لضمان جودة مخرجات الأعمال مع وحدة التنسيق الميداني ومركز العمليات والإدارات المساندة والخدمات الاجتماعية بدعمها للوكالة بالنساء المتطوعات، مما كان له الأثر البارز في تظافر الجهود وجودة المخرجات لتحقيق رؤية الرئاسة (2024) ورسالة الحرمين الشريفين".

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت أنها جهزت سطح المسجد الحرام للمصلين وقاصدي المسجد الحرام بجميع الخدمات بعد توجيه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بفتحه للمصلين والمعتمرين.