الكنائس المصرية تحتفل بأحد الشعانين وتستقبل التهاني في المحافظات





احتفلت الكنائس المصرية اليوم، بـ"أحد الشعانين"، المعروف بأحد السعف، حيث توافد الأقباط على الكنائس وسط التزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتمت إقامة الصلوات والقداسات، كما جرى استقبال المهنئين من الأحزاب والقيادات المحلية بالمحافظات.



ويحرص الأقباط في أحد الشعانين على ممارسة الطقوس الدينية والصلوات وصناعة الأشكال المختلفة من سعف النخيل؛ احتفالًا بهذا العيد، وبداية أسبوع الآلام الذي ينتهي بعيد القيامة المجيد.



ففي محافظة الوادي الجديد، شهدت الكنائس الاحتفال بأحد الشعانين حيث توافد الأقباط على كنيسة العذراء مريم بالخارجة بمقر مطرانية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، وتمت إقامة قداس أحد الشعانين وترأسه الآباء الكهنة والقساوسة، فيما ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف كنائس الوادي الجديد والواحات قداس "أحد الشعانين" بكنيسة الفرافرة، وتمت إقامة الصلوات والقداسات بكنيسة مارجرجس بالداخلة وكنائس الفرافرة احتفالاً بأحد السعف.



وقال القمص برثولماوس راعي كنيسة العذراء مريم بالخارجة والتابعة لمطرانية الوادي الجديد، إنه تم إقامة الصلوات وقداس أحد الشعانين بمقار الكنائس بحضور شعب الكنيسة والقساوسة والآباء الكهنة والشمامسة، وسط فرحة الوافدين واحتفالهم بهذه المناسبة وبداية أسبوع آلام السيد المسيح والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد ويعقبه الاحتفال بشم النسيم.



وفي بني سويف، تقدمت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة برئاسة النائب حسام العمدة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، والنواب أعضاء الهيئة البرلمانية، بخالص التهنئة، إلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا اسطفانوس أسقف مطرانية ببا والفشن وسمسطا وأساقفة ديري مركز ناصر والأباء والكهنة وللأخوة المسيحيين، بمناسبة أحد الشعانين "السعف".



جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأحد، عن الحزب حيث تقدم النائب حسام العمدة بخالص التهنئة للنواب نادر يوسف نسيم وميرفت ميشيل وسهام بشاي وعماد خليل وأعضاء وقيادات الحزب بالأمانات النوعية وأمانات المراكز والوحدات الحزبية، متمنيا دوام الفرحة والسعادة لكل أبناء الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفي سياق متصل، بمحافظة شمال سيناء، ترأس الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية اليوم الأحد، قداس أحد الزعف بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب بمدينة بئر العبد وسط الشعب وبحضور كاهن الكنيسة، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بأحد الشعانين ضمن أسبوع البصخة المقدسة الذي ينتهي بعيد القيامة.



وتتكون دورة الشعانين حسب الترتيب الطقسي من 12 فصلا من الأناجيل تصلى قبل كل فصل منها أوشية الإنجيل، بينما يصلى مرد خاص بكل فصل إنجيل عقب قراءته ، ويقرأ كل فصل من هذه الفصول عند موضع معين داخل الكنيسة له علاقة بمحتوى الفصل.



وفي سياق آخر، أشادت أمل أبو عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف بجو الألفة والمحبة والتسامح الذي يسود أرجاء مصر عامة وبني سويف خاصة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعناية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.



وأوضحت أن شباب ببا اجتمع في صورة رائعة لتوزيع شنط مواد غذائية ولحوم على الأسر الأكثر احتياجا من قرى مركز ببا بدون تفرقه بين مسلم ومسيحي، مشيرة إلى أن شباب الأقباط في فريق المتطوعين واجتمعوا اليوم للمساعدة وتوزيع الوجبات الساخنة المقدمة من "مطابخ الخير" التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي على القرى بمركز ببا، وكفر ناصر وعزبة مرقص.



كما زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط؛ لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وكان في استقبالها المطران نار جسيوس مطران بورسعيد ودمياط والمنصورة للروم الأرثوذكس، والأب بندليمون راعي الكنيسة، وبحضور محمد همام سكرتير عام المحافظة.



وأعربت محافظ دمياط في كلمتها عن سعادتها بتواجدها وسط هذا الحشد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، مؤكدة أن الشهر الجاري يشهد مناسبات دينية عظيمة، عكست تلاحم وتكاتف هذا الشعب العظيم وروحه الطيبة، مشيرة إلى أن هذا التلاحم هو جزء أساسي من ملامح الشخصية الوطنية لمصر وأبنائها على مر العصور.



من جانبهما، رحب المطران نار جسيوس، والأب بندليمون بمحافظ دمياط، وأعربا عن سعادتهما بحضورها اليوم لمشاركة أبناء المحافظة بالاحتفال، وأشادا بما حققته من جهود كبيرة لدفع عجلة التنمية بمحافظة دمياط.