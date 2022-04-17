الكرملين: روسيا قادرة على الفوز بالصراع الحالي مع الغرب

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قناعته بقدرة موسكو على الفوز بالتنافس الشديد الذي اندلع بينها والغرب على الصعيد الدولي في الوقت الحالي.

وذكّر الإعلامي بافل زاروبين، في حوار مع بيسكوف نشر اليوم الأحد ضمن برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، متسائلًا: «لم يتمكن الاتحاد الأوروبي في حينه من الصمود أمام هذا العالم الغربي. هل نحن قادرون على ذلك؟».

ورد بيسكوف على هذا السؤال قائلا: «نحن قادرون».

وجاء هذا الكلام على خلفية التصعيد غير المسبوق في العلاقات بين روسيا والغرب، في الحرب في أوكرانيا.