قُتل شاب متأثراً بإصابته إثر الاعتداء عليه بعصا خشبية، خلال تدخله لفض مشاجرة بين عدد من الأشخاص في إحدى القرى بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، بسبب خلافات الجيرة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية، ونقل إلى المستشفى لمحاولة انقاذه إلا أنه فارق الحياة.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وخلال محاولته فض المشاجرة، تعرض لاعتداء مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.