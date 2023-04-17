ضبط سيدة بحوزتها 4 كيلو حشيش بالتجمع الأول

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ضبطت مباحث قسم شرطة التجمع الأول إحدى السيدات حال استقلالها سيارة بدائرة القسم، وعُثر بحوزتها على كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,520 كيلو جرام وهاتف محمول وكمية من المشغولات الذهبية.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي، والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطها الإجرامي.

كما نجحت مباحث قسم شرطة المرج في ضبط أحد الأشخاص - حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.