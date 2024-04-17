محافظ السويس يستقبل مجلس إدارة نقابة المهندسين

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استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه اليوم، المهندس حافظ عوض نقيب المهندسين، ومجلس نقابة المهندسين بتشكيله الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الجديد.

وفى بداية اللقاء رحب المحافظ بنقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين، مقدما التهنئة على انتخابهم لقيادة نقابة المهندسين خلال الدورة الحالية ، متمنيا لهم التوفيق في خدمة المجتمع المصري وأعضاء النقابة.

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة سبل واوجه التعاون بين محافظة السويس ونقابة المهندسين في مختلف المجالات، بوصفها واحدة من أهم النقابات المهنية في مصر، وكذلك مجالات التعاون المشترك لخدمة المهندسين واسرهم من خلال النقابة بالسويس.

كما وجه المحافظ الشكر لنقابة المهندسين بالسويس علي دورهم وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي للمحافظة خلال الفترة الماضية، خاصة في ملف التصالح في مخالفات البناء، متمنيا المزيد من التعاون لخدمة المواطنين علي ارض السويس.

من جانبه، وجه نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين الشكر للمحافظ على حسن وحفاوة الاستقبال والترحيب، معربين عن رغبتهم في المزيد من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين ومحافظة السويس؛ لخدمة مواطني السويس، وأعضاء نقابة المهندسين بالسويس واسرهم.