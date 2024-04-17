تقديم خدمات طبية لـ800 مواطن بقافلتين طبيتين في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار جهود محافظة البحيرة وخطتها في لتكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية بقرية أبو الشقاف تم خلالها الكشف على عدد 568 حالة تنوعت ما بين (110 باطنة - 95 أطفال - 95 نساء - 42 أسنان - 70 رمد - 90 ضغط وسكر - 66 تحليل دم) وتم صرف العلاج بالمجان.

كما تم تنفيذ قافلة طبية مماثلة بقرية الإمام الحسيني التابعة لقرية مؤسسة البستان بمركز الدلنجات تم خلالها الكشف على 250 مواطنا بمختلف التخصصات (الباطنة والأطفال والأسنان والرمد) مع صرف العلاج وعمل نظارات.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.