 ملك البحرين: نتائج لقائي مع الرئيس السيسي سيكون لها أعظم الأثر على مسيرة العمل العربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملك البحرين: نتائج لقائي مع الرئيس السيسي سيكون لها أعظم الأثر على مسيرة العمل العربي

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 6:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 6:56 م

عبّر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، عن شكره وتقديره لكرم الضيافة خلال زيارته الحالية إلى مصر.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، إنه يعتز بفرصة اللقاء والمباحثات مع الرئيس السيسي ونتائجه الطيبة.

وأوضح أن نتائج لقائه مع الرئيس السيسي سيكون لها أعظم الأثر على مسيرة العمل العربي والعلاقات الأخوية الوطيدة وتنمية المصالح المشتركة لخير ورفعة شعبي البلدين.

وأكّد حرصه على دعم مسيرة العلاقات بين البلدين، يدا بيد مع القيادة المصرية وحكومتها وشعبها وكل مؤسساتها.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وأجريت مراسم استقبال رسمية في قصر الاتحادية.

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