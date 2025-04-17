 ترامب: إحراز تقدم كبير في المباحثات مع اليابان بشأن الرسوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: إحراز تقدم كبير في المباحثات مع اليابان بشأن الرسوم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 9:07 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 9:07 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضين أحرزوا " تقدما كبيرا" خلال اللقاء مع مسؤولين يابانيين في إطار السعي لتجنب رسوم أعلى، هدد ترامب بفرضها على الشركاء التجاريين لأمريكا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ترامب نشر عبر موقعه على التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء " إنه لشرف كبير أن التقى بالوفد الياباني بشأن التجارة. تقدم كبير".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه سيحضر شخصيا المباحثات التي تقودها وزارتا الخزانة والتجارة الامريكيتان.

وقال اكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي في واشنطن أمس الأربعاء إن المباحثات لم تسفر عن وقف فوري للرسوم، ولكن الاستعدادات جارية لعقد جولة ثانية من المباحثات في وقت لاحق من هذا الشهر.

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