وكيل تعليم الغربية: انتظام العملية التعليمية بالسنطة

أجرى اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة متابعة لتفقد انتظام العملية التعليمية في مدارس إدارة السنطة التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرسة الأنبوطين الابتدائية المشتركة، ودكتور لطفي إسماعيل عمر الإعدادية المشتركة بالأنبوطين، وعائشة المحجوب للتعليم الأساسي، والشهيد سعيد عبد الحكيم عمار الإعدادية المشتركة بشنرة البحرية، وعبد الله أبو العزم الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية.

في بداية الجولة، تفقد وكيل الوزارة مدرسة الأنبوطين الابتدائية المشتركة، التي تضم 987 طالبًا، حيث أشاد بالانضباط داخل المدرسة، وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، وانضباط الطلاب والحضور المتميز، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها، ومتابعة كراسات الواجب والتقييمات.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة دكتور لطفي إسماعيل عمر الإعدادية المشتركة بالأنبوطين، التي تضم 697 طالبًا، لمتابعة سير العملية التعليمية بها، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وحجرات الأنشطة، والمكتبة، والمعمل، وأشاد بحسن سير العملية التعليمية، وانتظام العمل بالمدرسة، وانضباط الإشراف بجميع الصفوف، والحضور الجيد للطلاب، وأثنى على التفاعل الجيد بين المعلمين والطلاب، وتفعيل الأنشطة التربوية، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها، ومتابعة كراسات الواجب والتقييمات.

ثم توجه حسن إلى مدرسة عائشة المحجوب للتعليم الأساسي، التي تضم 522 طالبًا، حيث تفقد عددًا من فصول المدرسة، وحجرات الأنشطة والمكتبة والمعمل، وأشاد بالانضباط الإداري والتعليمي داخل المدرسة، ونظافتها، وانتظام العاملين، واطمأن إلى المستوى التعليمي والتحصيلي للطلاب، مثنيًا على التفاعل الجيد بين المعلمين والطلاب داخل الفصول.

كما توجه حسن إلى مدرسة الشهيد سعيد عبد الحكيم عمار للتعليم الأساسي بشنرة البحرية، التي تضم 471 طالبًا، حيث تفقد عددًا من فصول المدرسة، وتابع حجرات الأنشطة والمكتبة والتربية الرياضية، وأشاد بالانضباط الإداري والتعليمي داخل المدرسة، واطمأن إلى المستوى التحصيلي للطلاب، ووجه بضرورة المتابعة الدقيقة في تسجيل الغياب الإلكتروني، مؤكدًا على أهمية التعلم النشط القائم على التفاعل بين المعلم وطلابه.

واختتم وكيل الوزارة جولته بمدرسة عبد الله أبو العزم الثانوية المشتركة، التي تضم 449 طالبًا، حيث تابع العملية التعليمية داخل عدد من الفصول، وحجرات الأنشطة والمعمل والمكتبة، وأشاد بسير العملية التعليمية داخل المدرسة، موجّهًا بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني، وانضباط التلاميذ في الحضور اليومي، والمشاركة في الأنشطة التربوية المختلفة التي ترد من الوزارة، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها، ومتابعة كراسات الواجب والتقييمات، كما قدّم الشكر والتقدير لإدارة المدرسة لحسن الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

وخلال جولته بمدارس إدارة السنطة، اطمأن وكيل الوزارة على سير العملية التعليمية، موجّهًا بالاهتمام بالتعلم النشط داخل الفصول، وتعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين، والالتزام بمتابعة الغياب اليومي، وتفعيل التسجيل الإلكتروني، وانضباط الطلاب، والمشاركة في الأنشطة التربوية، وتنفيذ المسابقات العلمية والفنية والثقافية والرياضية، بما يخلق جوًا من التنافس، ويحفز الطلاب، ويستثمر طاقاتهم، ويصقل مواهبهم، ويربط المدرسة بالبيئة المحيطة، لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.