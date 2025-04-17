ترامب يستقبل ميلوني في البيت الأبيض لمناقشة النزاع التجاري عبر الأطلسي

من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في البيت الأبيض اليوم الخميس، والتي تقوم بزيارة عمل رسمية، حيث من المتوقع أن يتصدر النزاع التجاري عبر الأطلسي جدول المباحثات.

ومثل الكثير من المسؤولين الأوروبيين، فإن ميلوني، التي وصلت واشنطن أمس الأربعاء، انتقدت الرسوم العقابية الأخيرة التي فرضها ترامب على صادرات الاتحاد الأوروبي.

وفي نفس الوقت، تسعى ميلوني للحفاظ على علاقة قوية مع ترامب، حيث تقدم نفسها على أنها " شخصية يمكنها أن تبني جسرا" بين واشنطن وأوروبا.

ومن المقرر أن يزور نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس روما غدا الجمعة، ويعتزم أيضا لقاء ميلوني، حسبما قال البيت الأبيض.