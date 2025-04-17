كولر يستقر على ظهير أيسر الأهلي في مباراة صن داونز

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السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استقر بنسبة كبيرة على ظهير أيسر الفريق في مباراة صن داونز.

ويواجه الأهلي فريق صن دوانز يوم السبت المقبل، في الثالثة عصرا، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا للمعلومات الواردة من بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا، فإن كولر سيعتمد على اللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر.

ويفتقد الأهلي في مباراة صن داونز لاعبي مركز الظهير الأيسر يحيى عطية الله وكريم الدبيس بسبب الإصابة.

وكان كولر قد استبعد التونسي على معلول من السفر مع البعثة إلى جنوب أفريقيا، رغم تعافيه من الإصابة وجاهزيته لخوض المباريات.