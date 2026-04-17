ترامب يدّعي موافقة إيران على تعليق برنامجها النووي لأجل غير مسمّى

ادّعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي "لأجل غير مسمى"، وأنها لن تحصل على أي أموال مجمدة من الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "بلومبيرج" الأمريكية، قال ترامب، في مقابلة هاتفية، الجمعة، إن اتفاق إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران أواخر فبراير/شباط "قد اكتمل إلى حد كبير".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية في هذا الشأن.

وأضاف أن المحادثات بشأن اتفاق دائم ستُعقد "على الأرجح" خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وفي ذات السياق، قال الرئيس ترامب، في مقابلة مع القناة 12 العبرية، مساء الجمعة، إنه يتوقع عقد اجتماع مع إيران "خلال يوم أو يومين"، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

كما نقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين (لم تسمهم) قولهم إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما في المفاوضات، وأنهما تقتربان من اتفاق من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب، رغم بقاء بعض الفجوات بين الجانبين.

وبحسب المسؤولين، تشمل البنود قيد النقاش إفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، إلى جانب تجميد "طوعي" لعمليات تخصيب اليورانيوم لمدة لا تزال موضع تفاوض.

كما يتضمن مشروع مذكرة التفاهم، وفق القناة، السماح لإيران بالاحتفاظ بمفاعلات أبحاث نووية لإنتاج نظائر طبية، مقابل التزامها بأن تكون جميع منشآتها النووية فوق سطح الأرض، مع حظر استخدام المنشآت الحالية تحت الأرض لأغراض نووية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام جميع السفن التجارية حتى نهاية مدة وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما أشاد به ترامب.

وقال عراقجي، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه "عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، يُعلن السماح الكامل بمرور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".

وتعتزم واشنطن وطهران استئناف المفاوضات بينهم لوقف الحرب بعد تعثر الجولة الأولى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في 12 أبريل الجاري.

وجاءت تلك المفاوضات بعد نحو 40 يوما من المواجهات التي شهدتها المنطقة، وسط هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين بدأت في 8 أبريل الجاري، بهدف التفاوض على وقف دائم للحرب.