إيران تنفي تصريحات ترامب بشأن نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة

نفت إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، بشأن نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح خلال برنامج تلفزيوني، إن بلاده ترفض الادعاءات المتعلقة بنقل اليورانيوم المخصب.

وأكد بقائي، أن اليورانيوم المخصب يُعدّ بالنسبة لإيران "مقدسًا كأرضها".

وشدد على أنه "لن يتم نقله إلى أي مكان آخر تحت أي ظرف".

وفي تقييمه لمسار المفاوضات، أوضح بقائي، أن مسألة نقل اليورانيوم لم تُطرح على جدول الأعمال، ولم تُقدَّم من قبل بلاده كخيار مطروح.

وفي وقت سابق الجمعة، ادعى ترامب، بأن إيران "توصلت إلى اتفاق بشأن كل القضايا"، وأنها ستتعاون مع الولايات المتحدة لإخراج اليورانيوم المخصب من البلاد.