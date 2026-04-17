السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال حجاج العام الجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السعودية، الجمعة، جاهزية جميع منافذها الدولية لاستقبال حجاج موسم عام 1447 هجري، مؤكدة تسخير أحدث التقنيات والكوادر البشرية لتسهيل إجراءات دخولهم إلى المملكة.

وقالت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، إنها أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بما يضمن دخولهم "بكل يسر وطمأنينة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت المديرية على "تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج".

وأوضحت أن هذا التسهيل يتم من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية، التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة للتحدث بلغات الحجاج المتعددة.

ويحل موسم الحج للعام الجاري (1447 هجري) خلال الأسابيع المقبلة، حيث تبدأ قوافل الحجاج بالتوافد من مختلف دول العالم إلى مكة المكرمة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وتشهد مواسم الحج في الأعوام الأخيرة طفرة في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الرقمية لتسهيل تحركات الحجاج وإدارة الحشود، وسط استعدادات مبكرة ومكثفة تجريها السلطات السعودية لضمان أمن وسلامة ملايين الوافدين.