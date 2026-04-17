قطر ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو الأطراف للالتزام به

- حثت على ضرورة "البناء عليه بشكل عاجل لتثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة"

رحبت وزارة الخارجية القطرية، مساء الخميس، بوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك مع دخوله حيز التنفيذ، داعية إلى الالتزام به.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن قطر ترحّب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتعدّه "خطوة أولية نحو خفض التصعيد".

ودعت إلى "ضرورة الالتزام به والبناء عليه بشكل عاجل لتثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة".

وأعربت عن تقدير دولة قطر لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في "الوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار".

وتمنت الخارجية القطرية، أن يشكّل هذا الإعلان "دعما للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في المنطقة".

ومساء الخميس، أعلن ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام اعتبارا من منتصف ليل الخميس/ الجمعة بتوقيت تل أبيب وبيروت، عقب مباحثات هاتفية مع الرئيس عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.