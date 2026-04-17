معتمد جمال: التأهل أهم من الفوز

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري كانت أصعب من لقاء الذهاب كما توقع، موضحًا أن فريقه حقق هدفه.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" سنحت لنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وكان هناك هدف ملغي، والأهم هو تحقيق الهدف والتأهل للمباراة النهائية".

وواصل معتمد جمال:" أطالب جماهير الزمالك بعدم الحزن بسبب عدم الفوز في لقاء اليوم، وكنت أتمنى أن يكون الأداء أفضل ونحقق الفوز، وفي النهاية تأهلنا للمباراة النهائية".

وتابع :" خوان بيزيرا في حالة جيدة، والفريق المنافس فرض عليه رقابة مشددة في مباراة اليوم، والفوز الذي حققناه في لقاء الذهاب سهل مهمتنا في التأهل للنهائي".

وأضاف:" مباريات نصف النهائي والنهائي لا تشهد العديد من الفرص بسبب حذر الفريقين، وكان الزمالك أفضل في الشوط الأول ولم تكن هناك فرص للفريق المنافس، في حين أن الشوط الثاني شهد بعض الفرص لشباب بلوزداد لكن الزمالك دافع بصورة جيدة وحقق الهدف وتأهل للمباراة النهائية".

وواصل المدير الفني:" جمهور الزمالك يحضر المباريات ليرى فريقه يؤدي أفضل أداء ويحقق أفضل نتيجة، وأطالبهم بعدم الحزن بعد مباراة اليوم".

وتابع معتمد جمال:" هدفنا تحقيق الفوز بالبطولة ونحترم جميع المنافسين سواء اتحاد العاصمة الجزائري أو أولمبيك أسفي المغربي، وتراجع اللاعبين في بعض أوقات المباراة من أجل تأمين النتيجة وتحقيق الهدف المطلوب، وسعيد بالتأهل للمباراة النهائية".

وكان فريق الزمالك تأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة، ليستفيد الأبيض من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وينتظر الأبيض المتأهل من لقاء أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في المباراة النهائية.